В Сумской области столкнулись два грузовика MAN, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 3 августа.

Авария произошла на автомобильной дороге села Беловодское Роменского района. 43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную.

В результате ДТП один из водителей грузовика получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больнице.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком

Ранее стало известно, что в Черниговской области перевернулся автобус с детьми. Пострадали восемь человек. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них один ребенок.

А в ночь на 1 августа в Ростовской области России на трассе Дон при столкновении грузовика КамАЗ и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли шесть украинцев и двое пострадали.

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Источник: korrespondent.net