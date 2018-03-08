Лента RSS
Подписаться на ленту
03 августа 2018, пятница, 19:55
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
03. 08. 2018

В Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком

В Сумской области столкнулись два грузовика MAN, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 3 августа.

Авария произошла на автомобильной дороге села Беловодское Роменского района. 43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную.

В результате ДТП один из водителей грузовика получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больнице.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком

Ранее стало известно, что в Черниговской области перевернулся автобус с детьми. Пострадали восемь человек. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них один ребенок.

А в ночь на 1 августа в Ростовской области России на трассе Дон при столкновении грузовика КамАЗ и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли шесть украинцев и двое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.