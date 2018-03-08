Лента RSS
Подписаться на ленту
03 августа 2018, пятница, 19:54
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
03. 08. 2018

В Нигерии при крушении лодки погибли более 20 человек

На северо-западе Нигерии в штате Сокото перевернулась лодка, 21 человек погиб. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Как сообщил представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Сулейман Карим, инцидент произошел накануне. Перегруженная лодка, в которой находились около 50 человек, перевернулась из-за сильных волн, в результате чего погибли 17 женщин и 4 ребенка. Спасены 29 человек.

По данным местной газеты Daily Trust, многие из пассажиров возвращались в свою деревню, из которой им пришлось бежать из-за атаки боевиков.

Ранее при крушении лодки в Таиланде без вести пропали 49 туристов.

Также сообщалось, что при крушении туристического автобуса-амфибии в США погибли 13 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.