В Нигерии при крушении лодки погибли более 20 человек

На северо-западе Нигерии в штате Сокото перевернулась лодка, 21 человек погиб. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Как сообщил представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Сулейман Карим, инцидент произошел накануне. Перегруженная лодка, в которой находились около 50 человек, перевернулась из-за сильных волн, в результате чего погибли 17 женщин и 4 ребенка. Спасены 29 человек.

По данным местной газеты Daily Trust, многие из пассажиров возвращались в свою деревню, из которой им пришлось бежать из-за атаки боевиков.

Ранее при крушении лодки в Таиланде без вести пропали 49 туристов.

Также сообщалось, что при крушении туристического автобуса-амфибии в США погибли 13 человек.

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Источник: korrespondent.net