США ввели санкции против российского банка

Министерство финансов США внесло российский банк Агросоюз в санкционный список за предоставление услуги Северной Корее в обход санкций ООН, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодняшнее действие направлено против российского банка, который сознательно способствовал значительной транзакции от имени лица, связанного с Северной Кореей, которая предназначалась для деятельности, связанной с оружием массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Вона 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и южнокорейской компании Korea Ungum Corporation.

"Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

В результате сегодняшних действий, любое имущество или имущественные интересы подсанкционных лиц и организаций, во владении или под контролем граждан США, Вашингтон заблокировал, а гражданам США вообще запрещено общаться с кем-либо из указанных лиц.

Напомним, несмотря на успех в переговорах США и КНДР, санкции против Северной Кореи остаются в силе.

Как сообщалось, в марте Совбез ООН ввел новые меры против Северной Кореи. В черный список, предложенный Вашингтоном, вошли 21 судоходная компания, 27 судов и одно частное лицо, которые связаны с незаконной перевозкой нефти и угля.

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Источник: korrespondent.net