Лента RSS
Подписаться на ленту
03 августа 2018, пятница, 21:43
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
03. 08. 2018

В Кировоградской области задержали дезертира из Крыма

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области военнослужащего ВСУ, который находился в розыске с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 3 августа.

"В начале марта 2014 года старший солдат военной части с дислокацией в АР Крым, самовольно покинул место прохождения службы в Алуште и не явился к месту передислокации части на материковой Украине. По информации СБУ в течение 2015 года мужчина проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил страны-агрессора, из которых уволился и впоследствии вернулся в Кировоградскую область, откуда он родом", – говорится в сообщении.

Дезертира задержали в Александрийском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье о госизмене (ст. 111 УК Украины).

"Сейчас продолжаются следственные действия с целью проверки информации по содействию перебежчика вооруженным силам агрессора во время аннексии АР Крым", – добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине находятся в розыске 4266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова.

Напомним, в Запорожье задержали военного дезертира, проходившего службу в Крыму, который после аннексии полуострова находился в розыске.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.