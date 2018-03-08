Назначен новый прокурор Полтавской области

Генеральный прокурор Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Полтавской области нового руководителя – Дмитрия Чибисова, который ранее возглавлял прокуратуру Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в пятницу, 3 августа.

Луценко отметил, что был недоволен работой предыдущего руководителя прокуратуры Полтавской области Николая Кармазина, а потому по рекомендации Совета прокуроров принял решение о кадровых изменениях.

Глава ГПУ заявил, что от нового прокурора области он ожидает решения ключевых задач – это противодействие криминальной коррупции, уличной преступности, раскрытие преступлений в нефтегазовом комплексе, земельной сфере.

"Я акцентирую внимание на важности противодействия преступлениям в аграрном секторе, а именно: рейдерский захват урожая или земли, а также надлежащему оформлению этой земли. Принцип один – кто посеял, тот собрал", – сказал Луценко.

Он также выразил надежду на активизацию работы и скорые положительные результаты по резонансным делам.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко предложил отменить звание Герой Украины. По его мнению, оно является постсоветским по сути и по форме. Луценко предложил ввести другую награду – Золотой Трезубец.

Также Луценко прокомментировал резонансные нападения на чиновников и активистов, произошедших в Херсоне и Одессе. По его мнению, "начался план дестабилизации".

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Источник: korrespondent.net