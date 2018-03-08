В партии Меркель потребовали ее отставки

Консервативное крыло блока ХДС/ХСС, объединившееся в так называемый Союз за ценности, призвало к отставке канцлера Германии Ангелы Меркель с поста председателя ХДС и последовательному ограничению притока мигрантов в Германию.

В программном документе Пять тезисов для сильной Германии, обнародованном в пятницу, 3 августа, Союз за ценности указал, что ХДС уже сейчас нуждается в программном и кадровом обновлении.

Члены союза считают, что уже на декабрьском съезде Христианско-демократического союза нужно избрать новое партийное руководство. По их мнению, Меркель больше не должна выставлять свою кандидатуру на переизбрание.

"Для подготовки к следующим выборам в бундестаг следует согласовать упорядоченную передачу поста федерального канцлера", – подчеркивается также в документе.

Тем самым консерваторы в ХДС/ХСС дают ясно понять, что самое позднее к завершению следующих выборов в бундестаг они не желают видеть Ангелу Меркель на посту главы правительства.

В программном документе Союза за ценности также содержится призыв к последовательному ограничению притока мигрантов в Германию. "Потенциал ФРГ по приему беженцев исчерпан. Мы требуем ограничения нетто-миграции до ноля и ассимиляции тех, кто имеет право на убежище", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Меркель достиг рекордно низких показателей с 2006 года, составив 29%. При этом рейтинг Социал-демократической партии Германии составил 18%, а партии Альтернатива для Германии – 15%.

Также отмечалось, что немцы испытывают больше доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем Меркель. По данным опроса, более 40% немцев хотят отставки нынешнего канцлера.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net