Порошенко поговорил с освобожденным из российской тюрьмы Костенко

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с вышедшим сегодня из российской тюрьмы украинским активистом Александром Костенко. Об этом в пятницу, 3 августа, глава государства сообщил в Twitter.

Он также отметил, что активист благодарит каждого, кто боролся за него.

"Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле!" - написал Президент.

Напомним, 3 августа украинца Александра Костенко выпустили из исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Напомним, крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Костенко не признал своей вины. Его осудили якобы за причинение увечья сотруднику крымского Беркута в Киеве.

Крымская правозащитная группа сообщала, что отец Костенко публично сообщил о пытках, которым подвергся его сын, после чего пропал без вести, мать и брат продолжают жить в Симферополе.

В конце июня 2018 года Александр Костенко угрожал нанести себе увечья из-за взысканий, которые к нему применяют в тюрьме.

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Источник: korrespondent.net