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03. 08. 2018

В Шостке полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов

В городе Шостка Сумской области полиция задержала во время "бандитской сходки" двух криминальных авторитетов, которые требовали 10 тысяч долларов у одного из местных жителей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 3 августа.

"Местные авторитеты требовали деньги за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Cмотрите фотогалерею: В Шостке полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов

Напомним, в Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Такие данные озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами.

Ранее в Измаиле Одесской области полиция разогнала встречу представителей "воров в законе" в ресторане Пармезан. Отмечалось, что основным "спикером" на встрече был Коба, представитель вора в законе Миндии по прозвищу Хромой.

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Источник: korrespondent.net

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