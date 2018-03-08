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03. 08. 2018

В Переяслав-Хмельницком задержаны чиновники на взятке 30 тысяч

Служба безопасности Украины разоблачила на крупной взятке одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого горсовета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 3 августа.

Установлено, что чиновники требовали от представителя предприятия-застройщика 30 тысяч долларов. За указанную сумму злоумышленники обещали оказать содействие в передаче в аренду земельного участка в черте города.

"Оперативники задержали должностных лиц в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из общественных заведений города во время получения очередного транша", – говорится в сообщении.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Начато уголовное производство по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины).

Ранее в Одесской области задержали адвоката, вымогавшего 380 тысяч долларов у клиента, которому он помогал в бракоразводном процессе.

Напомним, руководство Черновцыводоканала уличили в миллионных взятках.

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Источник: korrespondent.net

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