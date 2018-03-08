Ким Чен Ын сам определит сроки денуклеаризации

Согласно договоренностям между США и Северной Кореей, лидер КНДР Ким Чен Ын сам определит сроки окончательной денуклеаризации. Об этом в интервью телеканалу Channel News Asia заявил госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сингапуре на саммите АСЕАН.

"Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение", − сказал Помпео.

В то же время глава Госдепа указал, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", − отметил Помпео.

Также госсекретарь выразил надежду на улучшение диалога с Пхеньяном после того, как власти КНДР выполнили договоренности по передаче останков американских военнослужащих, погибших в 1950-1953 гг. в Корейской войне.

Ранее Помпео заявил, что Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

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Источник: korrespondent.net