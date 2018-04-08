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04. 08. 2018

Манафорт отчитался лишь о $14 млн, заработанных в Украине

В процессе судебного слушания стало известно, что Пол Манафорт отчитался лишь о 14 миллионах долларов доходов с 2010 по 2014 год, сообщает Голос Америки.

При этом, согласно документам обвинения, политтехнолог заработал в Украине 60 миллионов долларов.

Отмечается, что когда Манафорт работал в Украине, он обнародовал доход в 504 тысячи долларов в 2010 году, 3,1 миллиона долларов – в 2011 году, 5,4 миллиона доолларов – в 2012 году, 1,9 миллиона долларов – в 2013 году и около трех миллионов долларов – в 2014.

По словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, политтехнолог скрывал зарубежные счета. 

Айлифф утверждает, что некоторые иностранные компании, в контроле над которым обвиняется Манафорт, были клиентами бухгалтерской фирмы, но о связи этих компаний с политтехнологом ему якобы не было известно.

Ранее сообщалось, что Манафорт имел больше трех десятков счетов, на которых хранил полученные в Украине деньги.

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Источник: korrespondent.net

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