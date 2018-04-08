С начала года оформили более 3 млн загранпаспортов

В Украине с начала 2018 года оформили более трех миллионов паспортов для выезда за границу. Об этом сообщила Государственная миграционная служба в Facebook.

В частности, в июле украинцы оформили более 440 тысяч загранпаспортов.

Также указано, что с начала года 725 тысяч украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек, а в течение июля миграционная служба выдала около 100 тысяч таких документов.

Напомним, в конце июля глава МВД Арсен Аваков объявил, в Украине больше нет очередей на получение биометрических загранпаспортов, возникших в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом.

Кабмин запретил оформлять паспорта в виде книжки

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Источник: korrespondent.net