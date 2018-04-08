Лента RSS
Подписаться на ленту
04 августа 2018, суббота, 05:01
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
04. 08. 2018

Госдеп одобрил продажу Латвии военных вертолетов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk ("Черный ястреб"), сообщает Defense News.

Стоимость сделки оценивают в 200 миллионов долларов. Кроме вертолетов Латвия получит десять двигателей и соответствующее оборудование.

При этом отмечается, что сначала продажу должны одобрить в Когрессе США.

"Продажа вертолетов UH-60 Латвии значительно увеличит ее возможности по обеспечению переброски войск, безопасности границ, антитеррористической деятельности, медицинской эвакуации, поиску и спасению, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду", − подчеркнули в Пентагоне.

Вертолет UH-60M Black Hawk выпускается в США с 2008 года. Машина имеет на вооружении ракеты и пулеметы, может брать на борт до 11 военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.