Итоги 03.08: Цена выборов и освобождение Костенко

США ввели санкции против российского банка из-за сотрудничества с КНДР

Министерство финансов США внесло российский банк Агросоюз в санкционный список за предоставление услуг Северной Корее в обход санкций ООН.

Также введены санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Вона 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и южнокорейской компании Korea Ungum Corporation.

В Киеве состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода имени Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины. В ней приняли участие все силовые структуры Украины.

В ЦИК рассказали, сколько будут стоить выборы в 2019 году

Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов на выборы в следующем году.

Так, президентские выборы будут стоить 2,35 миллиарда гривен, а парламентские обойдутся в 1,95 миллиарда гривен.

Киев заявил о намерении запретить въезд министру Венгрии по Закарпатью

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что запретят въезд на территорию страны чиновнику, которого назначат на новосозданную должность уполномоченного министра по Закарпатью, если Будапешт не даст разъяснений.

Украинца Костенко выпустили из колонии в РФ

Крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Он отбыл свое наказание и был освобожден по истечению срока заключения.

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с Костенко и отметил, что годы испытаний не поколебали твердую проукраинскую позицию активиста.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что освобожденному предоставят временное жилье в Киеве, а также пообещала помочь Костенко оформить статус внутренне перемещенного лица.

Динамо обыграло Шахтер c минимальным счетом Динамо одержало победу над Шахтером в третьем туре чемпионата Украины по футболу. Со счетом 1:0 киевская команда в очередной раз обыграла "горняков" и возглавила турнирную таблицу УПЛ.

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Источник: korrespondent.net