В Лисичанске остановились троллейбусы

Луганское энергетическое объединение обесточило за долги коммунальное предприятие Лисичанского городского совета Электроавтотранс, из-за чего в городе остановились троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Долги Электроавтотранса составляют 892 тысяч гривен.

"За июль коммунальщики вообще не перечислили ни копейки оплаты. Руководство КП не отреагировало на предупреждение, поэтому получилось так, что часть троллейбусов после обесточивания объектов предприятия даже осталась на линиях, не в состоянии вернуться в депо", - говорится в сообщении.

Городские власти пообещали, что с 6 августа выделят миллион гривен для уплаты долгов Электроавтотранса. Также чиновники заверили, что не знали о задолженности.

Луганское энергетическое объединение подчеркнуло, что предоставит электроэнергию только после оплаты. В ООО добавили, что долги потребителей на подконтрольной части Луганской области составляют около 700 млн гривен и постоянно растут.

"7 августа сотрудники Луганского энергетического объединения вновь проведут пикетирование коммунальных предприятий – должников и местных органов власти. Пикеты пройдут в городах Рубежное и Лисичанск, а завершающая акция протеста пройдет в Северодонецке, под стенами Луганской областной военно-гражданской администрации", - подытожили на предприятии.

Как сообщалось, на этой неделе в Лисичанске прошла спецоперация силовиков. Горожан просили не выходить из домов.

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Источник: korrespondent.net