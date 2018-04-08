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04. 08. 2018

На Закарпатье женщина пыталась продать сына за $2500

На Закарпатье задержали жительницу Мукачево, которая договорилась о продаже своего сына для попрошайничества за 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД в пятницу, 3 августа, в 21:15 провели спецоперацию по предотвращению продажи трехлетнего ребенка.

Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщина была разоблачена в момент передачи ребенка и задержана.

Полиция работала в рамках уголовного производства, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека)

За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье женщина пыталась продать сына за $2500

Отметим, в Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29%.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили лиц, вывозивших младенцев за границу под прикрытием репродуктивной клиники.

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Источник: korrespondent.net

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