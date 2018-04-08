В ночь на субботу, 4 августа, в курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. Об этом пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.

"В связи с тем, что затруднено подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха Днестр", - сообщают в ГСЧС.

Всего в тушении пожара было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС и МПО.

По предварительным данным в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают работники полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Коблево второй раз за два дня горели торговые ряды

Отметим, 2 августа в Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах расположенных рядом с курортной зоной на пляже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net