В ночь на субботу, 4 августа, в курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. Об этом пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.
"В связи с тем, что затруднено подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха Днестр", - сообщают в ГСЧС.
Всего в тушении пожара было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС и МПО.
По предварительным данным в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают работники полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Коблево второй раз за два дня горели торговые ряды
Отметим, 2 августа в Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах расположенных рядом с курортной зоной на пляже.
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Источник: korrespondent.net
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