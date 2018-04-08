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04. 08. 2018

Новинский показал решение ГМС о его гражданстве

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский отреагировал на обращение Генпрокуратуры к Государственной миграционной службе о его украинском гражданстве.

"Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в котором четко сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено", - написал он в Facebook.

                       
 

Обращение Генпрокуратуры в ГМС он назвал "очередным примером преследования политических оппонентов власти".

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада лишила Новинского неприкосновенности.

Парламент принял такое решение из-за дела о нападении на митрополита УПЦ МП Александра Драбинко. Сам Новинский вины не признает, а дело называет политически мотивированным "детективом". Он пообещал оставаться в Украине и сотрудничать со следствием.

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Источник: korrespondent.net

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