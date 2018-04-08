В британском городе Брэдфорд полицейская погоня привела к четырем жертвам. Соответствующее видео с дорожной камеры было опубликовано в YouTube.
Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на полицию, автомобиль BMW на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль на полном ходу врезался в дерево.
Отмечается, что в салоне машины находились четыре человека, все они погибли в результате столкновения.
Ранее сообщалось, что под Киевом полицейский автомобиль упал в реку во время погони за мопедом. А в Мариуполе авто во время погони снесло ворота СБУ.
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Источник: korrespondent.net
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