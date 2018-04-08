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04. 08. 2018

План РФ по Сирии получил "ледяной прием" США - СМИ

Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил письмо военному командованию США с предложениями о восстановлении Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ.

Отмечается, что письмо было отправлено еще 19 июля. Адресовано оно председателю Объединенного комитета начальников штабовгенерал-майору Джозефу Данфорду.

"В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять возвращающихся беженцев", - пишет агентство.

Отмечается, что план России, о котором ранее не сообщалось, получил "ледяной прием" в Вашингтоне.

Это предложение иллюстрирует, как Россия, пытается переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада, и сейчас оказывает давление на Вашингтон, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под его контролем, пишет Reuters.

В документе говорится, что США будут поддерживать такие усилия в случае политического решения конфликта в Сирии, включая такие шаги, как выборы под наблюдением ООН.

Ранее сообщалось, что Сирия потребовала от США вывести своих военных из страны, которые якобы незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан.

Источник: korrespondent.net

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