Лента RSS
Подписаться на ленту
04 августа 2018, суббота, 13:17
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
04. 08. 2018

Масштабное ДТП на Закарпатье: фуре оторвало кабину

Утром в субботу, 4 августа, в Закарпатской области столкнулись сразу три авто - VW Tiguan, VW Transporter и грузовик, у которого снесло кабину. Об этом сообщает Mukachevo.net.
 
 
Авария произошла на участке трассы Киев - Чоп между селами Клячаново и Ивановке. Пострадало 4 человека, Черновицкой, Львовской и Одесской областей.
 
По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
 
По данным издания, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Это мужчина 1986 года рождения, который был в авто VW Tiguan: у него черепно-мозговая тяжелая травма, торокальная брюшная, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. Он находится без сознания.
 
Еще 2 пострадавших с этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. В частности женщина из Одесской области, 1991 года рождения, она в реанимации, у нее торокальная травма, черепно-мозговая травма, но она в стабильном состоянии.
 
 
У 45-летнего водителя фуры из Львовщины сломано бедро, голень, торокальная и черепно-мозговая травма.
 

Cмотрите фотогалерею: Масштабное ДТП на Закарпатье: фуре оторвало кабину

 
Напомним, минувшей ночью в Мариуполе авто влетело в отбойник. Два человека погибли.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.