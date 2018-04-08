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04. 08. 2018

На Херсонщине пьяный военком насмерть сбил пару

В Херсонской области водитель ВАЗ-2106 насмерть сбил молодых супругов. Об этом в субботу, 4 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла в пгт Чаплинка около 21:00 3 августа. Наезд совершил 43-летний житель Каланчакского района. Его задержали и назначили ряд экспертиз.

24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган  в Facebook сообщила, что водитель - военный комиссар и во время ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам Сарган, без родителей остались двое несовершеннолетних детей.

Cмотрите фотогалерею: На Херсонщине пьяный военком насмерть сбил пару

 
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, военного комиссара Чаплинского районного военного комиссариата, майора Александра Андреева уволили и лишили воинского звания.

Как сообщалось, масштабная авария произошла сегодня в Закарпатской области. Там в результате столкновения трех автомобилей постадали четыре человека, один находится в тяжелом состоянии. 

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Источник: korrespondent.net

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