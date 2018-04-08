Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

Бухгалтер американского лоббиста и республиканского политтехнолога Пола Манафорта Синтия Лапорта заключила сделку со следствием и призналась, что участвовала в подделке документов.

На заседании федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Лапорта рассказала, что помогала Манафорту с подделкой финансовых отчетов и датировании задним числом других документов, сообщает информагентство Reuters в субботу, 4 августа.

По словам бухгалтера, она действовала по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров, которые взамен способствовали уменьшению ее налогового бремени. По информации агентства AP, речь идет о сокрытии дохода из иностранных источников на сумму 900 тысяч долларов.

31 июля начался первый этап судебных слушаний, который продлится примерно три недели. Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорта обвиняют в отмывании денег, полученных от украинских политиков, которые находились у власти до Майдана. Манафорт работал политтехнологом свергнутого президента Украины Виктора Януковича и правившей в то время Партии регионов и получил за это, по данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, более 60 миллионов долларов.

Манафорта подозревают в том, что он не указал в налоговой декларации часть этих доходов - в частности, "отмыл" в офшорах 30 млн долларов. Всего в обнародованном обвинении против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса - 32 эпизода, описывающих финансовые злоупотребления и махинации.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net