В Венгрии рассказали, как помогают Украине

Новоназначенный уполномоченный министра по делам Закарпатья Иштван Грежа прокомментировали заявление МИД Украины о готовности запретить ему въезд в страну, если Будапешт не даст разъяснений о данной должности. Об этом пишет Голос Карпат, ссылаясь на заявление Грежи агентству MTI.

Грежа почти три года работал уполномоченным венгерского правительства, который отвечал за координацию взаимоотношений между Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областями.

Чиновник заявил, что его деятельность не направлена ​​против Украина. Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет добиваться, чтобы развитие западной области Украины и соседних регионов Венгрии были скоординированными и реализовывались на основе прозрачных целей.

В Будапеште акцентировали, что успешно осуществленные до этого десятки программ одинаково приумножают достижения как венгерской, так и украинской общин.

В качестве примера приводится реконструкция крыши Мукачевской областной детской больницы, бесплатное предоставление вакцины для остановки распространения эпидемии кори, спасению жизни 18 невенгерских жителям Закарпатья, которые требовали срочного диализа почек, обновления детсадов, куда ходят не только венгерские дети, но и действуют смешанные группы и тому подобное. "Буквально на днях Венгрия передала Закарпатью тонны хлора, чтобы венгры и украинцы региона пили чистую воду", - напомнили в Будапеште.

Отмечается, что Венгрия практиковала много таких жестов, которые касаются большинства коренного населения Украины. Как, например, было финансирование изготовления и установки памятника Тарасу Шевченко в Берегово или обновления греко-католической часовни в Тухольцах, не говоря уже о реабилитации в Венгрии раненых в АТО бойцов.

"Все это означает не вмешательство во внутренние дела Украины, а улучшение уровня жизни закарпатских венгров и украинцев. Вызывает возмущение, что МИД Украины игнорирует все эти моменты и угрожает запретить въезд на территорию страны уполномоченного, который за последние три года больше всего сделал для поддержки венгерских и украинских жителей региона, а также укрепления добрососедских отношений между двумя государствами", - заявляет Президиум Кабинета Министров Венгрии.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он не верит в евроинтеграционные намерения Киева.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net