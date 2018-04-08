В Лондоне 18-летняя джихадистка осуждена пожизненно за терроризм

Лондонский уголовный суд Олд-Бейли приговорил к пожизненному заключению 18-летнюю девушку, обвиненную в подготовке террористических атак. Сафаа Булар, которая вместе с другими членами своей семьи планировала теракты в Лондоне, должна будет провести за решеткой не менее 13 лет, сообщили в суде 3 августа.

По данным правоохранительных органов, это была единственная в стране экстремистская ячейка, связанная с джихадистами "Исламского государства".

Сафаа была задержана два года назад в аэропорту, откуда собиралась отправиться в Сирию к своему жениху - боевику группировки "Исламское государство" британского происхождения. Девушку отпустили, забрав ее загранпаспорт. После этого Булар планировала теракты в Лондоне вместе со своей матерью - уроженкой Марокко и 22-летней сестрой. Об этом девушка, в частности, рассказывала ряду своих знакомых в интернете, которые на самом деле были агентами под прикрытием.

Суд также изучил телефонные разговоры между тремя женщинами, в которых те, как утверждают оперативники, под "чаепитием" в "стране чудес" подразумевали планируемые теракты.

Брейвик заявил о раскаянии в теракте в Норвегии

Сестра и мать осужденной были задержаны вблизи исторического района Лондона Вестминстер, где они купили ножи и, как предполагается, осматривали места для совершения терактов. Они признали вину и должны провести в заключении не менее 16 лет и 6 лет и 9 месяцев соответственно. Сама Сафаа Булар настаивает на своей невиновности.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net