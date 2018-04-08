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04. 08. 2018

ООН осудила нападение на активистов в Украине

ООН осуждает последние случаи нападения на активистов в Украине и призывает власти провести эффективное расследование подобных случаев. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине на странице в Facebook в субботу, 4 августа.

Отмечается, что ООН "осуждает нападение на гражданскую активистку Екатерину Гандзюк", на которую 31 июля напали и облили кислотой, в результате чего Екатерина получила ожоги 40% тела и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

"Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов на Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", – говорится в сообщении.

Также ООН призывает власти и правоохранителей к тщательному и эффективному расследованию.

"Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля в Бердянске был убит бывший доброволец батальона Донбасс Виталий Олешко. Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых является бывшим бойцом батальона Торнадо.

А 2 августа в городе Каменское взорвался микроавтобус батальона Днепр. В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского горсовета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью.

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Источник: korrespondent.net

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