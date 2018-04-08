В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета, есть жертвы

Два легкомоторных самолета столкнулись в румынском уезде Сучава, один из пилотов погиб. Об этом сообщает в субботу, 4 августа, агентство Agerpres со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

"Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в субботу во время тренировочных полетов в населенном пункте Фрэтэуць Векь уезда Сучава. В результате инцидента один из пилотов погиб", – говорится в сообщении.

По данным ГИЧС, после столкновения оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второй пилот был извлечен из кабины самолета, ему оказали первую помочь врачи", – сказали представители ГИЧС Agerpres.

Второго пилота было решено доставить с помощью вертолета в больницу города Яссы.

По предварительной информации, самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно было состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.

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Источник: korrespondent.net