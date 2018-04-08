В Полтавской области взрыв разрушил дом: ранены четыре человека

В Полтавской области в результате взрыва в частном доме пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 4 августа.
По информации ведомства, сегодня около 09:00 в селе Зуевка Миргородского района в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали четыре человека. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.
В результате взрыва разрушен дом и возник пожар на площади 48 кв. м. Огонь был ликвидирован через четыре часа.
Напомним, 2 августа в Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах, расположенных рядом с курортной зоной на пляже. В одном из заведений общепита взорвался баллон с газом. Пострадала женщина.
А в ночь на 4 августа, в Коблево случился повторный пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр.
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby