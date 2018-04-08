В России утверждают, что Сенцова посетил священник

Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии Белый медведь за полярным кругом посетил иерей храма Святого Георгия Победоносца в городе Лабытнанги Богдан Василюк. Об этом сообщает пресс-службу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу в субботу, 4 августа.

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О.Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", – утверждает пресс-служба УФСИН.

Согласно информации ведомства, иерей предложил осужденному побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться.

"Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается", – сказано в сообщении УФСИН.

Ранее сообщалось, что к Сенцову не пустили священнослужителя – отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, она пыталась передать через священника письмо Сенцову.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских заключенных в России.

Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает.

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Источник: korrespondent.net