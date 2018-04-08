С начала года в Средиземном море утонули более 1500 беженцев

За первые семь месяцев 2018 года более 1500 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Только в июне и июле утонули 850 человек. Средиземное море стало самым смертоносным в мире, сообщает управление верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев.

"Чтобы спасти жизни на море, мы должны принять все меры для привлечения к ответственности тех, кто получает прибыль от эксплуатации уязвимых людей", – отметил спецпосланник УВКБ ООН в Средиземном море Винсент Кочетель.

По его словам, нелегальные перевозчики все чаще используют лодки, которые не пригодны для морских перевозок, поэтому часто они просто дрейфуют в море в надежде, что их подберут спасательные суда.

Пересекли Средиземное море за этот период более 60 тысяч мигрантов. Это в два раза меньше прошлогоднего показателя.

Главным пунктом приема беженцев в 2018 году стала Испания, в порты которой прибыли 23,5 тысячи мигрантов, в Италию прибыли 18,5 тысяч беженцев, в Грецию – 16 тысяч.

На прошлой неделе почти 600 мигрантов попытались проникнуть в испанский анклав Сеуту с территории Марокко. Во время штурма рва и шестиметрового заградительного вала с колючей проволокой 132 человека пострадали.

Ранее сообщалось, что итальянское судно впервые вернуло спасенных беженцев обратно в Ливию.

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Источник: korrespondent.net