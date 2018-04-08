В Индии 12 рабочих погибли при взрыве на карьере

Не менее 12 рабочих погибли и несколько получили ранения в результате взрыва в гранитном карьере около города Карнул в штате Андхра-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на полицию в субботу, 4 августа.

Инцидент произошел накануне вечером. Правоохранители подозревает, что динамитные шашки, закрепленные в карьере, взорвались, когда там находились 20 рабочих из штата Одиша.

Также на месте происшествия обнаружили горящую дизельную автоцистерну. Полиция выясняет, мог ли автомобиль стать причиной взрыва, звук от которого был слышен в радиусе 10 километров.

​Правоохранители отмечают, что пока не удалось установить личность некоторых погибших, поскольку их тела сильно повреждены. У пострадавших сильные ожоги – до 70% тела.

Ранее сообщалось, что сегодня в Полтавской области взрыв уничтожил частный дом. Пострадали четыре человека.

А 2 августа в Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах, расположенных рядом с курортной зоной на пляже. Пострадала женщина.

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Источник: korrespondent.net