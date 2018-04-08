Четыре человека погибли при крушении самолета в Швейцарии

Семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии в субботу, 4 августа, сообщает Associated Press.
Катастрофа произошла в центральной Швейцарии, неподалеку от коммуны Хергисвиль в кантоне Нидвальден.
Самолет упал в лес у подножия горы Пилатус. На месте происшествия начался пожар, который спасателям удалось потушить с вертолета.
Жертвами авиакатастрофы стала семейная пара с двумя детьми, которая направлялась во Францию.
Причина крушения пока неизвестна.
Напомним, ранее в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Во Франции потерпел крушение небольшой пассажирский самолет – погибли два человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby