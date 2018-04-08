Четыре человека погибли при крушении самолета в Швейцарии



Семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии в субботу, 4 августа, сообщает Associated Press.

Катастрофа произошла в центральной Швейцарии, неподалеку от коммуны Хергисвиль в кантоне Нидвальден.

Самолет упал в лес у подножия горы Пилатус. На месте происшествия начался пожар, который спасателям удалось потушить с вертолета.

Жертвами авиакатастрофы стала семейная пара с двумя детьми, которая направлялась во Францию.

Причина крушения пока неизвестна.

Напомним, ранее в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Во Франции потерпел крушение небольшой пассажирский самолет – погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net