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05. 08. 2018

Проведение американо-иранских переговоров зависит от Ирана – Трамп


Проведение переговоров между США и Ираном на высшем уровне зависит от иранской стороны. Об этом заявил американский президент Дональда Трампа в субботу, 4 августа, в Twitter.

"Иран и его экономика становятся все хуже и быстрыми темпами! Встречусь или не встречусь, это неважно – все зависит от них", – говорится в сообщении.
 

Iran, and it’s economy, is going very bad, and fast! I will meet, or not meet, it doesn’t matter - it is up to them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.

Напомним, ранее Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. 

В Иране подчеркнули, что переговоры с США возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

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Источник: korrespondent.net

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