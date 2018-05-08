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05. 08. 2018

В США при крушении самолета погибли шесть человек


В результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек, сообщает Fox News.

Самолет Extra EA400 разбился сразу после вылета из аэропорта города Понка. После крушения самолет сгорел.

В полиции сообщили, что выживших в результате крушения нет. Самолет рассчитан на шесть пассажиров.

Напомним, при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии погибла семья из четырех человек. Ранее во Франции потерпел крушение небольшой пассажирский самолет – погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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