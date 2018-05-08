В Венесуэле назвали организаторов покушения на Мадуро

За взрывом во время парада в Каракасе стоят правые политические силы. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Правые настаивают на насилии, чтобы занять места во власти, которые они не смогли занять через выборы. Наш брат президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное командование остались невредимыми после террористического нападения", – написал Кабельо в Twitter.

Он подчеркнул, что организаторам взрывов "не удастся справиться с руководством страны".



Ранее сообщалось, что в Каракасе прогремел взрыв во время выступления президента Николаса Мадуро. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. Мадуро и члены руководства были срочно эвакуированы. Они не пострадали.



Мадуро обвинил лидера Колумбии в "провоцировании войны"



Власти Венесуэлы назвали взрыв в Каракасе покушением на главу государства.

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Источник: korrespondent.net