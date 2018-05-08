В Венесуэле назвали организаторов покушения на Мадуро

Ранее сообщалось, что в Каракасе прогремел взрыв во время выступления президента Николаса Мадуро. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. Мадуро и члены руководства были срочно эвакуированы. Они не пострадали.
Мадуро обвинил лидера Колумбии в "провоцировании войны"
Власти Венесуэлы назвали взрыв в Каракасе покушением на главу государства.
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Источник: korrespondent.net
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