ИГ взяло на себя ответственность за атаку на мечеть в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистане, сообщает SITE Intelligence Group.

Напомним, нападение на шиитскую мечеть в городе Гардез в провинции Пактия произошло 3 августа. В мечеть ворвались два террориста и открыли огонь по прихожанам, впоследствии один из боевиков-смертников привел в действие взрывное устройство.



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При атаке террористов погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net