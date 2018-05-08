Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2018, воскресенье, 04:45
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
05. 08. 2018

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на мечеть в Афганистане

 
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистане, сообщает SITE Intelligence Group.
 
Напомним, нападение на шиитскую мечеть в городе Гардез в провинции Пактия произошло 3 августа. В мечеть ворвались два террориста и открыли огонь по прихожанам, впоследствии один из боевиков-смертников привел в действие взрывное устройство. 

В аэропорту Кабула подорвался смертник: погибли 16 человек
 
При атаке террористов погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.