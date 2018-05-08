Виновники покушения на президента Венесуэлы раскрыли себя



Венесуэльская вооруженная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в Twitter.

"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4. Беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени", – говорится в сообщении.



La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 августа 2018 г.

Фланелевые солдаты позиционируют себя как национально-освободительное движение. Их называют последователями Оскара Переса – офицера полиции, угнавшего вертолет и атаковавшего здания МВД и Верховного суда Венесуэлы в 2017 году.

Напомним, ранее произошла попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения.

Мадуро обвинил в организации покушения президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. По его словам, часть виновных в покушении уже задержаны.

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Источник: korrespondent.net