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05. 08. 2018

У берегов Японии загорелся танкер с нефтью

Танкер с грузом нефти Front Hakata под флагом Багамских островов загорелся у берегов японской префектуры Тиба. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает телеканал NHK.

Отмечено, что пожар произошел утром 5 августа в машинном отделении танкера. Судно перевозило нефть из Саудовской Аравии в Японию, возгорание возникло при проходе танкера через Токийский залив.

На борту 332-метрового судна находилось около 160 тонн нефти, команда - 25 выходцев из Индии.

Вскоре пожар был потушен с помощью вертолетов и патрульных катеров, никто не пострадал.

Напомним, ранее у берегов Южной Кореи загорелся танкер.

Перед этим сообщалось, что в Стамбуле (Турция) танкер, следовавший в Украину, врезался в исторический особняк.

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Источник: korrespondent.net

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