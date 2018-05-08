Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2018, воскресенье, 09:21
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
05. 08. 2018

В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус с туристами

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из тайской столицы Бангкок на остров Пхукет. В результате пострадали 15 человек, передает со ссылкой на местную полицию Bangkok Post.

Отмечено, что инцидент произошел в районе провинции Сураттхани на юге страны. 30-летний водитель автобуса перевозил 29 пассажиров.

По его словам, после дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому он не справился с управлением на крутом повороте. Водитель рассказал, что автобус перевернулся и упал на бок.

В полиции сообщили, что 15 человек были госпитализированы. На данный момент четверо травмированных уже выписаны из больницы.

Напомним, ранее

Перед этим сообщалось, что

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.