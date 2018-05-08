В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус с туристами

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из тайской столицы Бангкок на остров Пхукет. В результате пострадали 15 человек, передает со ссылкой на местную полицию Bangkok Post.

Отмечено, что инцидент произошел в районе провинции Сураттхани на юге страны. 30-летний водитель автобуса перевозил 29 пассажиров.

По его словам, после дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому он не справился с управлением на крутом повороте. Водитель рассказал, что автобус перевернулся и упал на бок.

В полиции сообщили, что 15 человек были госпитализированы. На данный момент четверо травмированных уже выписаны из больницы.

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Источник: korrespondent.net