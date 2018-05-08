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05. 08. 2018

В Брюсселе самолет с 150 пассажирами аварийно сел на одном двигателе

В международном аэропорту Брюсселя лайнер A319 авиакомпании Brussels Airlines успешно осуществил аварийную посадку на одном работающем двигателе. Об этом сообщает газета Le Soir.

Отмечено, что при вылете из аэропорта столицы Бельгии в один из двигателей самолета затянуло птицу, что привело к его отказу.

Командир самолета, чтобы не создавать паники, предупредил около 150 пассажиров, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.

Как сообщается, при экстренном приземлении никто не пострадал.

Самолет летел в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Напомним, ранее в США при крушении самолета погибли шесть человек.

Перед этим сообщалось, что при крушении самолета в Швейцарии погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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