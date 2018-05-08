В Брюсселе самолет с 150 пассажирами аварийно сел на одном двигателе

В международном аэропорту Брюсселя лайнер A319 авиакомпании Brussels Airlines успешно осуществил аварийную посадку на одном работающем двигателе. Об этом сообщает газета Le Soir.
Отмечено, что при вылете из аэропорта столицы Бельгии в один из двигателей самолета затянуло птицу, что привело к его отказу.
Командир самолета, чтобы не создавать паники, предупредил около 150 пассажиров, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.
Как сообщается, при экстренном приземлении никто не пострадал.
Самолет летел в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
Напомним, ранее в США при крушении самолета погибли шесть человек.
Перед этим сообщалось, что при крушении самолета в Швейцарии погибли четыре человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby