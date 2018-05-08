В Грузии опрос выявил никогда не слышавших об интернете граждан

В Грузии часть местных жителей никогда не слышала об интернете, еще более четверти никогда не пользовались Сетью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

На вопрос исследователей о том, как часто жители Грузии пользуются интернетом, 1% опрошенных ответили, что «не знает, что это такое». Еще 28% респондентов заявили, что никогда в жизни не пользовались Всемирной паутиной. Ежедневно интернетом пользуются чуть более половины граждан, еще 10% открывают его раз в неделю.

Согласно опросу, больше всего пользователей интернета проживает в столице Грузии - Тбилиси. Здесь 81% опрошенных используют Сеть на постоянной основе, еще 3% заходят в интернет реже одного раза в неделю, а 16% не пользуются им вовсе.

В сельской местности обнаружена самая маленькая интернет-активность по стране: пользуются Всемирной паутиной всего 49%, тогда как 41% респондентов обходятся без нее.

Отмечено, что опрос проводился с 23 июня по 8 июля 2018 года. Всего было опрошено 2409 совершеннолетних жителей Грузии. По мнению исследователей, погрешность могла составить около 1,9%.

Напомним, ранее на Кубе появился мобильный интернет.

Перед этим сообщалось, что в столице Ирака заблокировали интернет.

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Источник: korrespondent.net