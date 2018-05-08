Во Франции суд вынесет приговор по делу о "представительстве ДНР"

Суд о деятельности так называемого "представительства ДНР" во французском Марселе может вынести приговор 6 сентября. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает Сегодня.

"Наконец в суде состоялись слушания и на 6 сентября назначено вынесение приговора. Никто не может вмешиваться в работу судебной ветви власти. Могу только сказать, что я надеюсь, что этим решением будет поддержана позиция прокурора", - отметил посол.

По его словам, организаторы "представительства" злоупотребляли особенностями французского законодательства, когда создавали ассоциацию с таким названием.

"Они воспользовались лазейкой в ​​законе, создав ассоциацию, которую назвали "представительством ДНР". Как только мы узнали о планах ее создания, начали работать с французскими МИД и МВД. После этого вышло заявление МИД, где были расставлены точки над "и", дело передали в прокуратуру, которая заняла жесткую позицию с требованием прекратить деятельность этого "представительства", - рассказал Шамшур.

Напомним, прокуратура во французском городе Экс-ан-Прованс подала в суд на организацию, которая называет себя "официальным представительством ДНР" во Франции, и требует ее роспуска. Во французском МИД подчеркнули, что не признают официально эту организацию, а ее деятельность назвали нелегальной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net