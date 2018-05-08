Покушение на Мадуро: ответственность взяла на себя неизвестная группировка

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты. Соответствующее заявление группы было опубликовано в воскресенье, 5 августа, в Twitter.

"Операция заключалась в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы; сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени", - говорится в заявлении.

Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью беспилотников со взрывчаткой была осуществлена ​​во время его выступления на военном параде. В результате пострадали семь человек, но сам Мадуро остался невредим.

Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения Колумбию, однако там назвали подобные обвинения "абсурдными".

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Источник: korrespondent.net