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05. 08. 2018

В Китае объявили "желтый" уровень тревоги из-за жары

Аномально жаркая погода установилась во многих районах Китая, в связи с чем, метеослужба страны объявила "желтый" уровень тревоги. Об этом сообщает агентство Синьхуа в воскресенье, 5 августа.

Сегодня в большинстве районов к югу от реки Янцзы, в провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Шэньси, Сычуань, Гуандун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе столбик термометра поднимется до отметки 35-36 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых районах температура воздуха достигнет 39 градусов Цельсия.

Метеоцентр рекомендовал жителям указанных районов сократить время пребывания на открытом воздухе, а также принять меры по защите от теплового удара.

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы - так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

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Источник: korrespondent.net

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