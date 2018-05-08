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05. 08. 2018

В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в воскресенье, 5 августа,.

По данным центра, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам.

По данным агентства dpa, вследствие землетрясения погибли 16 человек.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае

Недавно на Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Источник: korrespondent.net

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