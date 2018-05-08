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05. 08. 2018

Госдеп вызвал поверенного в делах РФ

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для предоставления разъяснений по поводу вмешательства РФ во внутренние дела Штатов. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.

Москва заявила о 54 санкционных "накатах" США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела Соединенных Штатов, и число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны.

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Источник: korrespondent.net

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