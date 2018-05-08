Жара в Португалии побила 40-летний рекорд

Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании. Об этом сообщает Associated Press.

Метеорологическая служба Португалии сообщила, что температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.

Жарче всего в этот день было в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8 градуса по Цельсию. Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4 градуса.

Жаркая погода на Пиренейском полуострове является результатом попадания массы горячего воздуха из Африки.

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы - так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

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Источник: korrespondent.net