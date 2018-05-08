Израиль опубликовал снимки возводимых в море заграждений

Министерство обороны Израиля опубликовало снимки морских заградительных сооружений на границе с сектором Газа. Глава министерства Авигдор Либерман в воскресенье, 5 августа, заявил в своем микроблоге Twitter об интенсивной работе по строительству заграждений.

По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина - 50 метров, а высота - 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.

Возведение барьера, который включает в себя три уровня, началось в мае и должно завершиться к концу года. По словам Либермана, сооружение помешает проникнуть на территорию Израиля военизированным формированиям палестинцев.

אנחנו ממשיכים בעבודות אינטסיביות להקמת המכשול היבשתי והימי סביב עזה. חמאס מאבד כל יום מהיכולות שלו לפגוע בישראל. נמשיך להגן על אזרחי ישראל כשצריך בעוצמה וכשצריך בחוכמה. pic.twitter.com/9fqasZiJLB — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 5 августа 2018 г.

Министр указал, что теперь радикальное движение ХАМАС потеряет еще одну стратегическую возможность. "Мы продолжим защищать израильтян силой и мудростью", - подчеркнул Либерман.

Недавно Израиль перехватил корабль под флагом Швеции.

На прошлой неделе ВМС Израиля перехватили еще один корабль из Флотилии свободы. Судно "Аль-Ауда" под норвежским флагом также перевозило медикаменты.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net