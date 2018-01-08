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01. 08. 2018

МТС предлагает новым и действующим абонентам фиксированного интернета "Безлимитище" за 1 рубль

У оператора МТС стартовала новая акция для новых и действующих абонентов услуг «Х5» или «Х6». Теперь пользователи фиксированного интернета могут перенести номер из сети другого оператора в МТС, при этом абонентская плата на тарифном плане «Безлимитище» составит 1 рубль в месяц.

Абонентская плата 1 рубль в месяц на тарифном плане «Безлимитище» будет действовать в течение 12 месяцев с момента подключения. При этом абоненты получат безлимитный интернет и 400 минут во все сети ежемесячно. После завершения акции абонентам фиксированного интернета тариф «Безлимитище» будет доступен по цене 5 рублей в месяц.

Пользователи услуги «Х5» могут перенести в сеть МТС один номер, а абоненты услуги «Х6» — до двух номеров. Стать участником акции можно до 30 сентября. Подробнее об условиях предложения можно узнать здесь.

Линейка «ИКС» от МТС разработана для пользователей домашнего интернета. Услуги «Х5» и «Х6» предоставляют доступ к интернету на скорости 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с ночью без ограничений по объему трафика. В услугу «Х6» также включен антивирус для компьютера и смартфона Dr. Web и пакет цифрового телевидения «МТС ТВ».

 

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