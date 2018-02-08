С начала года операторами банка ВТБ (Беларусь) обработано около 190 000 звонков

За пять месяцев текущего года количество входящих звонков, поступивших операторам ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), составило около 190 000. Ежедневно специалисты банка обрабатывали порядка 1250 телефонных обращений. Также за указанный период подготовлено около 2000 ответов на вопросы и отзывы, оставленные клиентами на сайте и в сервисе «Интернет-банк».

В официальных каналах банка в Viber и Skype обработано более 5500 обращений. Услугой «Заказать звонок» воспользовались более 3600 клиентов, также с начала года клиентами было оформлено более 7200 заявок на получение кредита.

«Используемые в банке ВТБ (Беларусь) дистанционные каналы коммуникации позволяют существенно повысить удобство пользования банковскими услугами для клиентов. Основные преимущества дистанционного обслуживания - это - оперативность, доступность и мобильность. Благодаря нашим сервисам клиенты получают более комфортные условия взаимодействия с банком, экономят свое время и деньги», - отметила Ирина Азаревич, начальник управления продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами.